Bergamo, addio a Giorgia portata via dalla malattia in pochi mesi: la sua lotta ha commosso tutti



Non ce l’ha fatta Giorgia Saulea, 30enne di Arzago, in provincia di Bergamo. Era entrata in ospedale a ottobre per un semplice esame e aveva scoperto di essere affetta da un cancro incurabile. La sua storia è stata raccontata dal marito, Michele Liuzzi, su una pagina Facebook aperta per raccogliere fondi per pagare le cure. La sua lotta contro la malattia aveva commosso tutti.

