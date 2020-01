Berlusconi non si piega a Salvini: “Centrodestra non è sovranista, senza Fi sarebbe estremista”



Silvio Berlusconi rivendica il ruolo di Forza Italia nella coalizione guidata da Matteo Salvini: “Non ritengo che nel centrodestra ci sia alcun monopolio sovranista. Senza di noi non solo il centrodestra non vincerebbe le elezioni ma non saprebbe governare e sarebbe una destra-destra, magari estremista”.

