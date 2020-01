I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bernard Arnault non vuole comprare il Milan: “Non ci interessa affatto”



Negli ultimi mesi si è parlato di un interesse di Bernard Arnault, presidente del gruppo del lusso Vuitton, per il Milan. Ma il ricchissimo imprenditore ha smentito ufficialmente ogni tipo di trattativa per l’acquisto del club rossonero: “Non so da dove provenga questa voce. Adoro il Milan, ma ripeto ancora una volta che non ci interessa affatto”.

Continua a leggere



Negli ultimi mesi si è parlato di un interesse di Bernard Arnault, presidente del gruppo del lusso Vuitton, per il Milan. Ma il ricchissimo imprenditore ha smentito ufficialmente ogni tipo di trattativa per l’acquisto del club rossonero: “Non so da dove provenga questa voce. Adoro il Milan, ma ripeto ancora una volta che non ci interessa affatto”.

Continua a leggere

Continua a leggere