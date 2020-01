Bibbiano, la Questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza: “Spetta alla Lega”



La Questura ha chiesto al movimento delle Sardine di fare un passo indietro e di rinunciare alla piazza di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, che avevano chiesto per uno dei loro flash mob, per darla alla Lega di Salvini, che proprio lì organizzerà il comizio di chiusura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni: “Noi rispettiamo la legge e le istituzioni, ma se saremo costretti a farlo risponderemo con una piazza. Con le persone”.

