Billie Eilish canterà la canzone d’apertura di 007 No Time To Die



La cantautrice statunitense è stata scelta per il brano degli iconici titoli di testa nella 25esima pellicola dedicata all’agente segreto più famoso al mondo: si tratta della più giovane artista di sempre ad aver scritto e registrato una canzone per il franchise di James Bond. No Time To Die uscirà in sala il 9 aprile.

