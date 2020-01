Bimba lanciata dalla finestra della nave muore a 18 mesi: in un video il gesto del nonno



Svolta nel caso della morte di Chloe Wiegand, la bimba americana di 18 mesi precipitata dalla finestra della Freedom of the Seas, la nave da Crociera della Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico: alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano il nonno materno, Salvatore Anello, sporgerla fuori dalla finestra, facendola penzolare per qualche secondo, prima di perdere la presa. Ira della compagnia: “La sua sconsideratezza e irresponsabilità sono l’unico motivo per cui Chloe non è più con i genitori”.

Continua a leggere



Svolta nel caso della morte di Chloe Wiegand, la bimba americana di 18 mesi precipitata dalla finestra della Freedom of the Seas, la nave da Crociera della Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico: alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano il nonno materno, Salvatore Anello, sporgerla fuori dalla finestra, facendola penzolare per qualche secondo, prima di perdere la presa. Ira della compagnia: “La sua sconsideratezza e irresponsabilità sono l’unico motivo per cui Chloe non è più con i genitori”.

Continua a leggere

Continua a leggere