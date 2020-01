Bimba morta nell’incendio a Servigliano, la madre: “Sono corsa da lei, ma il calore mi ustionava”



“C’era troppo fumo, non mi faceva respirare, e il calore mi ustionava la pelle” sono state le prime parole della 38enne di origini bulgare ai soccorritori. Purtroppo per la sua piccola non c’è stato nulla da fare, ma la madre questo lo apprenderà molto più tardi. Il padre non era in casa al momento della tragedia.

