Bisaccia, il borgo in provincia di Avellino in cui le case sono in vendita a 1 euro



Bisaccia è un piccolo e antico borgo che sorge nella provincia di Avellino che, la scorsa estate, ha deciso di mettere case in vendita a un euro. Dell’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale per ripopolare e dare nuova vita al borgo, adesso, si è occupata anche la Cnn, che ha dedicato un reportage alla cittadina dell’Irpinia.

Continua a leggere



Bisaccia è un piccolo e antico borgo che sorge nella provincia di Avellino che, la scorsa estate, ha deciso di mettere case in vendita a un euro. Dell’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale per ripopolare e dare nuova vita al borgo, adesso, si è occupata anche la Cnn, che ha dedicato un reportage alla cittadina dell’Irpinia.

Continua a leggere

Continua a leggere