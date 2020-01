Blitz al citofono, Gabrielli contro Salvini: “Stigmatizzo chi fa giustizia porta a porta”



Anche il capo della Polizia Franco Gabrielli critica Matteo Salvini per il video in diretta Facebook, in cui ha accusato di spaccio un ragazzo di origini tunisine, citofonando alla sua abitazione: “Stigmatizzo sia quelli che fanno giustizia porta a porta, sia quelli che accusano la Polizia in maniera indiscriminata”

