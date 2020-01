Blue Monday: Alessandro Baronciani presenta “Quando tutto diventò blu”



Torna in una nuova versione “rimasterizzata” il graphic novel “Quando tutto diventò blu” di Alessandro Baronciani, edito da BAO. Un tour di presentazioni speciali, con Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, porterà in giro per l’Italia il “concerto a fumetti”. Stasera anteprima a Milano con Colapesce.

