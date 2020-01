Bologna, incinta viene dimessa dall’ospedale: dopo poche ore il bambino muore



Il dramma all’ospedale Maggiore di Bologna il 3 gennaio scorso. Una donna africana, alla trentaduesima settimana di gravidanza, era arrivata in ospedale con un forte mal di testa. Visitata da un medico e poi dimessa, dopo tre ore è stata riportata d’urgenza in ospedale con una emorragia in atto.

