Bologna, scambia una passante per una prostituta, pretende un rapporto sessuale e la aggredisce



Dopo aver scambiato una passante per una prostituta ha preteso un rapporto sessuale, l’ha aggredita e spogliata. Per l’episodio, avvenuto la sera del 3 gennaio scorso in via Shakespeare a Bologna, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne, accusato di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale.

