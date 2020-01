Bonolis sfotte Juventus e arbitri: sui social esplode la protesta dei tifosi bianconeri



Il noto conduttore televisivo, tifoso da sempre dell’Inter, ha scherzato con un concorrente che durante il suo programma ‘Avanti un altro’ ha dovuto rispondere ad una domanda sulle regole del calcio. Tra queste anche quella relativa alla validità di un gol in caso di tocco dell’arbitro. Di fronte alla risposta sbagliata, Bonolis ha così spiegato che “con le nuove regole introdotte nel 2019, l’arbitro non viene più considerato come un qualunque elemento di gioco quindi se il pallone colpisce l’arbitro in qualsiasi zona del campo il gioco viene interrotto… a meno che non sia la Juventus”.

