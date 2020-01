Bonucci dopo la vittoria sulla Roma: “Questa Juventus ha 3 grandi obiettivi”



In campionato la Juventus ha quattro punti di vantaggio sull’Inter. In Champions è agli ottavi di finale e la Coppa Italia regala soddisfazioni. Fin dove può arrivare la squadra di Sarri? Risposta facile facile per Bonucci. “Mancano ancora tantissime partite, quindi se pensiamo che quattro punti siano sufficienti per arrivare fino in fondo siamo matti. Appena abbassiamo un po’ i giri del motore andiamo in difficoltà”.

