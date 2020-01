Borussia Dortmund, Haaland è una macchina da gol: una rete ogni 45 minuti in stagione



Haaland ha avuto un impatto incredibile con il mondo Bundesliga e il Borussia Dortmund. Sommando i numeri ottenuti in Germania, ovvero i 5 gol nelle ultime due apparizioni, ai 16 nel campionato austriaco, gli 8 in Champions League e i 4 nella coppa austriaca si arriva ad un totale stratosferico, essendo soltanto a gennaio, e ad una media da paura: in totale dall’inizio dell’anno sono 33 reti in 1.523 minuti, un gol ogni 45 minuti.

