Bracciano Due, incendio nella pizzeria Il Faraone: fiamme distruggono il locale



I vigili del fuoco sono intervenuti all’interno della pizzeria Il Faraone in via delle Magnolie a Bracciano Due, per un incendio divampato nella notte a seguito di un corto circuito. Le fiamme hanno provocato ingenti danni ai locali. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti necessari al caso.

