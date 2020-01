Brad Pitt ringrazia Bradley Cooper: “Sono sobrio grazie a quest’uomo”



Brad Pitt vince il premio come miglior attore non protagonista per “C’era una volta a…Hollywood” al Galà dei National Board of Review Awards 2020 e ringrazia l’amico Bradley Cooper per l’aiuto alla lotta contro la dipendenza dall’alcool: “Sono sobrio grazie a quest’uomo. Da allora, ogni giorno è stato più felice. Ti voglio bene e ti ringrazio”.

