Branco di ragazzine picchia coetanea: la famiglia della vittima non farà denuncia



Non è stata presentata nessuna denuncia per la rissa tra ragazzine avvenuta qualche giorno fa davanti a un centro commerciale di Casoria (Napoli). Alcune delle giovanissime protagoniste sono state rintracciate dai carabinieri, ma i genitori non hanno voluto procedere. Il video era stato acquisito dalla Procura ordinaria e dalla Procura dei Minori di Napoli.

