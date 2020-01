Brescia-Milan Serie A 0-1, decide un gol di Rebic



Brescia-Milan 0-1. I rossoneri ottengono il quarto successo consecutivo, il terzo in campionato. Il Brescia gioca bene, ma non riesce a segnare e nel finale incassa il gol di Ante Rebic. Il Milan sale al sesto posto. Il migliore in campo è stato Gigio Donnarumma, ma grande prestazione anche da parte di Tonali.

