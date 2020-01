I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brescia, rapina violenta in villa: ragazzo di 28 anni legato e picchiato con un cacciavite



Sono entrati a volto coperto probabilmente pensando che in casa non ci fosse nessuno, e invece si sono imbattuti in un giovane di 28 anni che vive nella villa insieme alla famiglia. Prima di portare a termine la rapina, la banda criminale ha picchiato e legato e mani e piedi il 28enne, per poi scappare con un bottino di circa 4mila euro. L’episodio è avvenuto a Bedizzole, nel Bresciano.

Continua a leggere



Sono entrati a volto coperto probabilmente pensando che in casa non ci fosse nessuno, e invece si sono imbattuti in un giovane di 28 anni che vive nella villa insieme alla famiglia. Prima di portare a termine la rapina, la banda criminale ha picchiato e legato e mani e piedi il 28enne, per poi scappare con un bottino di circa 4mila euro. L’episodio è avvenuto a Bedizzole, nel Bresciano.

Continua a leggere

Continua a leggere