Brindisi, trovati i cadaveri di un uomo e una donna in casa: “Omicidio-suicidio”



Scoperta macabra a Ceglie Messapica, comune in provincia di Brindisi: i cadaveri di un uomo e una donna sono stati rinvenuti in una abitazione del centro storico. Accanto ai loro corpi è stato ritrovato un coltello. Si indaga su varie ipotesi, dall’omicidio-suicidio al duplice omicidio. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

