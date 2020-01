Buffon rimanda il record di presenze in Serie A: “Non giocherò Juventus-Parma”



Contro la Sampdoria Gigi Buffon ha agganciato Paolo Maldini in vetta alla classifica dei calciatori più presenti di sempre in Serie A. Quando il portiere della Juventus potrà mettere la freccia e superare l’attuale dirigente del Milan? Sicuramente non contro il Parma, nel match in programma nel prossimo turno di campionato. È stato lo stesso estremo difensore ad annunciarlo a margine della presentazione del nuovo libro di Alessandro Alciato.

