Calcio in tv oggi e stasera: Serie A, Milan-Udinese su DAZN, Lecce-Inter e Juve-Parma su Sky



Domenica 19 gennaio, le partite di oggi e stasera in diretta tv e streaming. Serie A in campo, lotta a distanza per lo Scudetto: Lecce-Inter alle 15.00, Juventus-Parma alle 20.45, entrambe su Sky. All’estero grande sfida in Premier League: alle 17.30 Liverpool-Manchester United su Sky. In serata in campo Barcellona e PSG.

