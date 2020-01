Calcio in tv oggi e stasera: Serie A, Napoli-Fiorentina su DAZN e Lazio-Sampdoria su Sky



Sabato 18 gennaio, le partite di oggi e stasera in diretta tv e streaming. Riflettori puntati sugli anticipi di Serie A, da Lazio-Sampdoria a Napoli-Fiorentina passando per Sassuolo-Torino. In Premier League scendono in campo, tra le altre, Tottenham e Chelsea. La Liga propone un interessante Real Madrid-Siviglia.

