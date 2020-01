Calcio in tv oggi e stasera: Torino-Atalanta su DAZN, Fiorentina-Genoa su Sky



Sabato 25 gennaio: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. La giornata di Serie A continua con SPAL-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta. Tra i grandi appuntamenti di calcio internazionale, spiccano Valencia-Barcellona e Bayern-Schalke. In Inghilterra niente Premier: spazio alla FA Cup.

