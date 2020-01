Calciomercato Inter: Lazaro verso il Newcastle, se parte arriva Victor Moses



Nelle ultime notizie sul calciomercato dell’Inter a gennaio c’è spazio ancora per una novità che può arrivare dalla Premier League nelle prossime ore. Asse caldissimo con l’Inghilterra per una trattativa che il club conduce su più fronti tessendo la trama col Fenerbahçe e col Newcastle per Victor Moses.

