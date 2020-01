I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato Inter, sbarcato a Milano un classe 2001: Martin Satriano



Il club milanese prosegue il suo mercato con un colpo in prospettiva: Martin Satriano. Uruguaiano com passaporto italiano, il diciannovenne è arrivato a Milano nelle scorse ore e verrà aggregato alla formazione Primavera allenata da Madonna. Per lui l’Inter ha investito una cifra intorno ai 3/4 milioni di euro.

