Calciomercato Inter, trattative e acquisti: ultime notizie su Eriksen, spunta Victor Moses



Le ultime notizie di calciomercato dell’Inter di oggi giovedì 16 gennaio, raccontano di quelle che sono le trattative più calde dei nerazzurri. Dopo aver chiuso con lo United la trattativa per Young, il club di Suning è vicino anche a Eriksen come dimostrato dalla cena tra Marotta e l’agente del danese. Si tratta ancora per lo scambio Politano-Spinazzola, con l’Inter che pensa ad un vecchio pupillo di Conte come alternativa, ovvero Victor Moses.

