Calciomercato Juve, Emre Can ha l’accordo col Dortmund: ore decisive per la trattativa



Emre Can lascerà o meno la Juventus in questi ultimi giorni di mercato? È questo il grande interrogativo in casa bianconera sulla strada che porta al gong della sessione di trattative in programma venerdì 31 gennaio. Il calciatore ha l’accordo con il Borussia Dortmund che dovrà assecondare nelle ultime ore di mercato le richieste del club piemontese. Si tratta ad oltranza.

