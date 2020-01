Calciomercato Juventus, Stefano Beltrame ceduto al CSKA Sofia



Stefano Beltrame lascia la Juventus, il club proprietario del suo cartellino dal 2011. Il duttile centrocampista offensivo classe 1993 è ufficialmente un nuovo giocatore del CKSA Sofia. A formalizzare il trasferimento in Bulgaria, ci ha pensato lo stesso calciatore che ha postato le prime immagini con la nuova maglia dopo la firma sul contratto. Grande entusiasmo per un ragazzo che non è riuscito a confermare le grandi aspettative riposte nei suoi confronti a livello giovanile.

Continua a leggere



Stefano Beltrame lascia la Juventus, il club proprietario del suo cartellino dal 2011. Il duttile centrocampista offensivo classe 1993 è ufficialmente un nuovo giocatore del CKSA Sofia. A formalizzare il trasferimento in Bulgaria, ci ha pensato lo stesso calciatore che ha postato le prime immagini con la nuova maglia dopo la firma sul contratto. Grande entusiasmo per un ragazzo che non è riuscito a confermare le grandi aspettative riposte nei suoi confronti a livello giovanile.

Continua a leggere

Continua a leggere