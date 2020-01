I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato, la Juve dà il via libera: Emre Can al Borussia Dortmund



Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni complessivi. È questa la cifra che ha convinto la Juventus a dire sì alla cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. C’è l’accordo totale tra club, nelle prossime ore il centrocampista tedesco di origine turca sarà in Germania per la nuova avventura in Bundesliga.

