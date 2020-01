I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato, l’Atletico alza l’offerta per Cavani: il Matador preme per lasciare il PSG



Dopo sei stagioni in Francia e più di 300 gol in carriera tra Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain, Edinson Cavani è molto vicino a lasciare la Ligue 1 e a trasferirsi subito a Madrid. I due club stanno ancora trattando ma potrebbe chiudere l’accordo nelle prossime ore sulla base di 15 milioni di euro. Per il ‘Matador’ è pronto un contratto di due anni e mezzo.

