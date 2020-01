Calciomercato Milan, il PSG pensa a Piatek per sostituire Cavani



Il Paris Saint-Germain sta cercando un sostituto di Cavani, che lascerà la Francia, e i tra i candidati ci sarebbe anche Krzysztof Piatek: Leonardo lo aveva portato in rossonero lo scorso anno e starebbe pensando di fargli indossare la maglia del PSG in questo mercato invernale. Sul polacco ci sarebbe anche il Newcastle ma la destinazione non sembra gradita dal calciatore.

