Calciomercato Milan, per Piatek derby Chelsea-Tottenham



Il futuro di Krzysztof Piatek tiene ancora banco nelle ultime di mercato del Milan. Il nome del centravanti polacco continua a rientrare tra i possibili giocatori in uscita. Sono due in particolare i club pronti a sfidarsi per il numero 9 rossonero, reduce da una prima parte di stagione deludente e chiuso ormai dal ritorno di Ibra. Tottenham e Chelsea potrebbero infatti infiammare gli ultimi giorni di mercato con un testa a testa per Piatek.

