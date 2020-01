Calciomercato Milan, per Piatek spunta la pista bianconera: scambio con De Paul



Per Piatek il Milan sta sempre trattando la cessione bisto che con l’arrivo di Ibrahimovic, il polacco è finito in panchina. La valutazione attorno ai 30 milioni di euro è simile a quella di De Paul, centrocampista in uscita dall’Udinese che piace ai rossoneri. Potrebbe avvenire uno scambio alla pari.

Continua a leggere



Per Piatek il Milan sta sempre trattando la cessione bisto che con l’arrivo di Ibrahimovic, il polacco è finito in panchina. La valutazione attorno ai 30 milioni di euro è simile a quella di De Paul, centrocampista in uscita dall’Udinese che piace ai rossoneri. Potrebbe avvenire uno scambio alla pari.

Continua a leggere

Continua a leggere