Calciomercato Milan, Ricardo Rodriguez va al Fenerbahce: PSV beffato

Operazione di calciomercato in uscita in vista per il Milan. Il club rossonero è pronto a salutare Ricardo Rodriguez. L’esterno svizzero che non rientra più nei piani di Stefano Pioli è destinato a lasciare Milano nei prossimi giorni. Il suo futuro però non sarà al PSV Eindhoven, club che sembrava in pole per il suo ingaggio. Rodriguez infatti avrebbe deciso di dire sì al Fenerbahce.

