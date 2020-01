Calciomercato Milan: via Suso, Piatek e Paquetà per Bernardeschi e Florentino



Liberarsi di Suso, Paquetà e Piatek. Accogliere Florentino del Benfica e Bernardeschi della Juventus (mettendo sul piatto proprio il cartellino del brasiliano ex Flamengo). Ce la farà il Milan a condurre in porto queste operazioni in meno di una settimana dalla chiusura ufficiale delle trattative di mercato?

