Calciomercato Parma, Ionut Radu ad un passo dopo l’infortunio di Sepe



Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un Parma che non ha perso tempo per trovare una valida alternative a Sepe. Alla luce dell’infortunio dell’estremo difensore, i ducali in sede di trattative si sono fiondati su Ionut Radu: il portiere di proprietà dell’Inter e chiuso al Genoa dall’arrivo di Perin, potrebbe presto trasferirsi alla corte di D’Aversa secondo quanto riportato da Sky.

