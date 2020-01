I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato, Pjaca s’è convinto: lascia la Juve e va all’Anderlecht



Marko Pjaca lascia la Juventus e va in Belgio, il croato giocherà in prestito per 6 mesi con la maglia dell’Anderlecht. La formula prevista non prevede né diritto né obbligo di riscatto ma solo l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Nella giornata di venerdì effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto.

