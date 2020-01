I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato Roma, Florenzi può lasciare la Capitale: tentato dall’interesse del Valencia



Alessandro Florenzi non è soddisfatto del minutaggio che finora gli ha regalato Paulo Fonseca e vorrebbe più spazio in vista dell’Europeo. Il capitano della Roma sta discutendo con il suo agente, Alessandro Lucci, sulle offerte arrivate e quella del Valencia è stata presa in forte considerazione.

Continua a leggere



Alessandro Florenzi non è soddisfatto del minutaggio che finora gli ha regalato Paulo Fonseca e vorrebbe più spazio in vista dell’Europeo. Il capitano della Roma sta discutendo con il suo agente, Alessandro Lucci, sulle offerte arrivate e quella del Valencia è stata presa in forte considerazione.

Continua a leggere

Continua a leggere