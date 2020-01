Calciomercato, super colpo del Trapani: arriva l’ex bomber del Lille Moussa Sow



Il Trapani ha acquistato a parametro zero Moussa Sow. L’attaccante senegalese era stato capocannoniere della Ligue 1 nel 2011 al Lille, quando la punta classe 1986 aveva come compagni di reparto Gervinho ed Eden Hazard. Il club siciliano si sta rinforzando per dare una svolta a questa stagione: sono arrivati Buongiorno e Coulibaly e sarebbero ad un passo Laba e Gyamfi.

