Camion prende fuoco dopo lo schianto: Giovanni muore tra le fiamme, lascia tre bambini



È morto tragicamente nelle scorse ore Giovanni Lionetti, autotrasportatore di 41 anni originario di Pozzuoli, nel napoletano, ma residente a Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Il camionista si è trovato la strada bloccata all’ultimo momento e non ha fatto in tempo a frenare.

Continua a leggere



È morto tragicamente nelle scorse ore Giovanni Lionetti, autotrasportatore di 41 anni originario di Pozzuoli, nel napoletano, ma residente a Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Il camionista si è trovato la strada bloccata all’ultimo momento e non ha fatto in tempo a frenare.

Continua a leggere

Continua a leggere