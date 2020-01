I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Camorra: arrestato Mauro Bertini, ex sindaco di Marano, per concorso esterno



Concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino: arrestato l’ex sindaco di Marano di Napoli, Mauro Bertini, assieme ad altre due persone. Si trova ai domiciliari. In una intervista rilasciata a Fanpage.it il 1° giugno 2017 spiegava proprio il rapporto tra appalti e camorra nel comune maranese. “Ci sono dei pentiti che dicevano anche che io ero un uomo dei Polverino, accusato di corruzione aggravata e poi prosciolto in due istanze di giudizio. Tutto per delegittimare l’unico che costituiva un ostacolo al sistema camorristico maranese”.

Continua a leggere



Concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino: arrestato l’ex sindaco di Marano di Napoli, Mauro Bertini, assieme ad altre due persone. Si trova ai domiciliari. In una intervista rilasciata a Fanpage.it il 1° giugno 2017 spiegava proprio il rapporto tra appalti e camorra nel comune maranese. “Ci sono dei pentiti che dicevano anche che io ero un uomo dei Polverino, accusato di corruzione aggravata e poi prosciolto in due istanze di giudizio. Tutto per delegittimare l’unico che costituiva un ostacolo al sistema camorristico maranese”.

Continua a leggere

Continua a leggere