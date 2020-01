Camorra, mutui per case con documenti falsi: il clan Contini minacciava di morte i bimbi



Cinquantanove persone sono indagate in una inchiesta su un sistema escogitato dal clan Contini per mettere le mani sui mutui, con l’aiuto di un notaio, un direttore di banca e un esercito di prestanomi. In una circostanza il presunto boss Rullo avrebbe minacciato di uccidere un bambino per avere degli assegni da un complice.

