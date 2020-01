Can Yaman a C’è posta per te per la sorpresa di Ilaria, il pubblico è in delirio



Ospite della seconda puntata di “C’è posta per te” è l’attore turco Can Yaman, star della serie tv Bitter Sweet, protagonista della sorpresa di Ilaria. La ragazza ha invitato la madre e la sorella per poterle ringraziare, dopo tutte le difficoltà che hanno affrontato insieme, che Maria De Filippi racconta leggendo la consueta lettera al pubblico.

