Case popolari Napoli, arriva la sanatoria per gli occupanti abusivi



Sul sito del Comune di Napoli è stato pubblicato l’avviso pubblico per la regolarizzazione del rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: chi abita in appartamenti di edilizia popolare come occupante abusivo può presentare istanza per la regolarizzazione entro aprile 2020, entro i limiti previsti dal Regolamento regionale 11/2019.

