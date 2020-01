Caso Gregoretti, Lamorgese: “Nessuno può sottrarsi alle leggi, nemmeno Salvini”



Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha commentato così la richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, per il caso Gregoretti: “Credo che nessuno di noi possa sottrarsi alla legge. È la regola generale, non vale solo per Salvini”.

Continua a leggere



Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha commentato così la richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, per il caso Gregoretti: “Credo che nessuno di noi possa sottrarsi alla legge. È la regola generale, non vale solo per Salvini”.

Continua a leggere

Continua a leggere