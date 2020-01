Castillejo: “Ibra? Basta la presenza, fa paura. Se sbagli in allenamento ti guarda male…”



Il periodo nero è passato? Samu Castillejo ha le idee e chiare e spiega nell’intervista a Sky Sport 24 cosa è cambiato, qual è l’umore del Milan finalmente rigenerato e rilanciatosi dopo un girone di andata negativo e durissimo da accettare. Sarà merito di Ibra? “Se uno come lui che ha vinto tutto arriva al campo per primo come fa a non seguirlo?”.

