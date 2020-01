Catania, si schianta con l’auto contro il guardrail: Angela viene sbalzata fuori e muore a 41 anni



Angela Attardi, una donna di 41 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 417 Gela – Catania. La donna era a bordo di una Fiat Bravo insieme a due persone quando, per cause ancora in corso d’accertamento, la vettura si è scontrata contro il guardrail. La 41enne è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

