C’è posta per te 2020, la seconda puntata con Can Yaman e Mara Venier



Sabato 18 gennaio, Canale5 ha trasmesso la seconda puntata di ‘C’è posta per te 2020’. Il people show condotto da Maria De Filippi è stato caratterizzato dalla presenza di due volti noti molto amati. Protagonisti di due emozionanti sorprese, l’attore Can Yaman e la conduttrice Mara Venier. Non sono mancate storie di amori interrotti e di ricongiungimenti familiari.

Continua a leggere



Sabato 18 gennaio, Canale5 ha trasmesso la seconda puntata di ‘C’è posta per te 2020’. Il people show condotto da Maria De Filippi è stato caratterizzato dalla presenza di due volti noti molto amati. Protagonisti di due emozionanti sorprese, l’attore Can Yaman e la conduttrice Mara Venier. Non sono mancate storie di amori interrotti e di ricongiungimenti familiari.

Continua a leggere

Continua a leggere